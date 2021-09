TP.HCM dùng app chi trả hỗ trợ cho dân

Có thể chi trả trước ngày 1.10 Từ giữa tháng 9.2021, người dân trông chờ gói hỗ trợ đợt 3 để có thêm kinh phí trang trải cuộc sống, nhưng thời điểm chi trả liên tục bị trì hoãn, từ dự kiến 22.9 rồi sang 24.9 và mới nhất là ngày 1.10. Lý giải về việc này, bà Huỳnh Thị Ngọc Bích, Phó trưởng phòng Lao động tiền lương BHXH (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM), cho rằng UBND TP.HCM, các sở ngành và quận, huyện đã rất khẩn trương để triển khai gói hỗ trợ này nhưng quá trình triển khai có một số trục trặc nhất định. Cụ thể, ngày 22.9, HĐND TP.HCM mới ban hành Nghị quyết 97 về chính sách hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Sau đó, UBND TP.HCM có Quyết định 3433 giao kinh phí về quận, huyện, TP và hướng dẫn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH cùng chính quyền địa phương phải cập nhật danh sách, do số lượng lớn với hơn 7,3 triệu người cần cập nhật vào phần mềm quản lý dân cư, cũng như rà soát, loại bỏ các trường hợp trùng nhau. Chưa kể, đợt này TP.HCM hỗ trợ cho người khó khăn và người phụ thuộc (kể cả cha mẹ và con) nên việc cập nhật chưa kịp tiến độ đề ra. “Chúng tôi sẽ cố gắng xong phần nào thì thông báo xuống quận, huyện, TP chi phần đó. Không nhất thiết phải chờ đến ngày 1.10 mới chi mà có thể chi sớm hơn”, bà Bích nói. Gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 sẽ ưu tiên giải quyết trước và sớm cho các đối tượng bổ sung phát sinh của đợt 3; những người đang sống trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo. Đồng thời, một điểm mới khác của gói hỗ trợ lần này chính là UBND phường, xã, thị trấn sẽ tổ chức công khai, minh bạch danh sách người nhận hỗ trợ tại địa phương và trên hệ thống quản lý an sinh xã hội.