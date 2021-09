TP.HCM: Rút kinh nghiệm 2 lần trước để thực hiện tốt gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

Ngày 23.9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức hội nghị giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân khó khăn do bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Tham dự có đại diện các Sở LĐ-TB-XH , Sở Y tế, Sở Tài chính , Sở Kế hoạch - Đầu tư.

Tại buổi giám sát, Sở LĐ-TB-XH đã báo cáo về tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM.

Theo đó, từ tháng 7, TP.HCM đã triển khai 2 gói hỗ trợ Covid-19 . Trong đó, chi hỗ trợ trọng tâm cho nhóm người lao động tự do (lao động không có giao kết hợp đồng, gồm 6 nhóm ngành nghề theo Nghị quyết 09) cho hơn 1 triệu lượt người (trong đó đợt 1 đã hoàn thành, đợt 2 vẫn đang tiếp tục hỗ trợ). Đồng thời, tại đợt 2, theo Công văn 2627/2021 của HĐND TP.HCM, chính quyền TP.HCM đã và đang gấp rút chi hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ lao động khó khăn.

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM dẫn chứng, ở 2 gói hỗ trợ Covid-19 trước, do thời gian thực hiện cấp bách, nên có nhiều lúc thực hiện bị động, chưa chặt chẽ các nhóm đối tượng.

"Cần rút kinh nghiệm từ 2 lần trước để thực hiện gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3. Chúng ta khảo sát, dự báo số lượng người hỗ trợ để từ đó cân đối nguồn ngân sách nhưng khi đi vào thực tế thì phát sinh số lượng với mức chênh lệch khá lớn", ông Bình nói và cho biết thêm: "Ngoài ra, khi chúng tôi giám sát, một số xã, phường còn lúng túng hỗ trợ, nên kiến nghị trong quá trình thực hiện phải có hướng dẫn chi tiết, như thống nhất các biểu mẫu thống kê, lập danh sách được phê duyệt, ký duyệt...”.

Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cũng đánh giá việc triển khai chính sách hỗ trợ Covid-19 ở một số nơi còn sót và chậm. Ông Quang đề nghị Sở LĐ-TB-XH phối hợp Sở TT-TT tuyên truyền để người dân và chính quyền cơ sở hiểu rõ, thực hiện chính sách hỗ trợ tốt. Đồng thời, đề nghị Sở LĐ-TB-XH phối hợp với Công an TP.HCM đối sánh dữ liệu an sinh và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để từ đó có thể giải quyết tình trạng sót lọt đối tượng.