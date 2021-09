TP.HCM: F0 cách ly tại nhà bị đưa đi tập trung phản ánh lên Sở Y tế

Sở Y tế TP.HCM nhận định, mô hình cách ly tại nhà giúp F0 an tâm hơn, không còn bị rơi vào trạng thái quá lo lắng về việc phải đi cách ly tập trung. Điều này còn giúp F0 nhanh chóng phục hồi sức khỏe, góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung của phường, xã, thị trấn và quận, huyện.

Theo Sở Y tế TP.HCM, qua giám sát thực tế, cơ quan này ghi nhận một số quận, huyện có số F0 cách ly tại nhà khá cao, như: Q.6, Q.11, Q.12, Q.Gò Vấp, Q.Tân Phú, H.Hóc Môn.

Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác nhau, một số quận, huyện có số người F0 cách ly tại nhà chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ so với tổng số trường hợp F0 đang được cách ly tập trung, như: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và TP.Thủ Đức.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình F0 cách ly tại nhà, Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận, huyện và TP.Thủ Đức yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch phường, xã, thị trấn tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình chăm sóc, quản lý F0 cách ly tại nhà.

Sở Y tế yêu cầu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường, xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát công chức, viên chức việc tuân thủ hướng dẫn của Sở Y tế về mô hình F0 cách ly tại nhà. Khi tầm soát phát hiện F0, sau khi hướng dẫn và cung cấp gói thuốc điều trị, cần lắng nghe và đáp ứng nguyện vọng của F0 nếu hội đủ điều kiện cách ly và chăm sóc tại nhà theo quy định.

Theo đánh giá của Sở Y tế TP.HCM, gần 2 tháng triển khai mô hình F0 cách ly tại nhà, cùng với sự tiếp nhận sự hỗ trợ nguồn nhân lực từ Bộ Quốc phòng qua mô hình trạm y tế lưu động do các bác sĩ quân y đảm trách, chương trình cung cấp các gói an sinh và gói thuốc điều trị tại nhà (gói thuốc A, B và C) của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP.HCM, việc chăm sóc và quản lý F0 tại nhà đã phát huy hiệu quả. Điều này tạo ra niềm tin và sự an tâm cho người bệnh, góp phần giúp người bệnh nhanh chóng hồi phục sức khỏe.