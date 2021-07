TP.HCM giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16: Người dân cần lưu ý gì?

Ông Đức cho biết tinh thần chung là thực hiện giãn cách theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố - tổ nhân dân cách ly với tổ dân phố - tổ nhân dân, khu phố - ấp cách ly với khu phố - ấp, xã - phường - thị trấn cách ly với xã - phường - thị trấn, quận - huyện và TP.Thủ Đức cách ly với quận - huyện và TP.Thủ Đức. TP.HCM chỉ duy trì hoạt động dịch vụ thiết yếu và hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn. Các dịch vụ ăn uống mang về, đại lý vé số và người bán vé số dạo trên địa bàn phải tạm ngưng.

Các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Cụ thể, các cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (lương thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu...); ngân hàng, kho bạc, cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp (công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động.

Trong văn bản hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 16 ban hành trưa 8.7, UBND TP.HCM yêu cầu UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24 giờ, không để xảy ra tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch; đặc biệt là tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định trên và không có lý do chính đáng.

Tại họp báo, PV Thanh Niên đặt vấn đề: Người dân ra đường trong trường hợp nào thì được coi là cần thiết và chính đáng? Và cần mang theo giấy tờ gì? Ông Đức cho biết người dân chỉ được ra đường để giải quyết các nhu cầu thiết yếu; nếu không lý giải được mục đích của việc di chuyển thì không được phép. TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo Nghị định 117/2020, áp dụng tương tự như trước đây về điều khoản như: không tuân thủ 5K, không đeo khẩu trang. Thẩm quyền xử phạt gồm: chủ tịch UBND cấp xã, Chánh thanh tra Sở Y tế, trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng công an cấp tỉnh... Theo trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT TP.HCM, lực lượng công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sẽ kiểm tra, xử phạt các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Riêng câu hỏi người dân cần mang theo giấy tờ gì để chứng minh là cần thiết và chính đáng mà PV Thanh Niên đặt ra, chưa được lãnh đạo TP.HCM và lãnh đạo Phòng CSGT TP.HCM giải đáp.