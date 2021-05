TP.HCM gian nan truy vết ngăn chặn dịch

Nhiều tỉnh truy vết Chuỗi lây nhiễm HTTGPH đã lan rộng ra một số tỉnh lân cận TP.HCM. Sáng 28.5, Sở Y tế Long An thông tin, tỉnh phát hiện một nam BN 6325 (ngụ ấp 4, xã Long Hậu, H.Cần Giuộc, Long An) mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng. Trong ngày 21, 22.5, BN 6325 (là đầu bếp của khách sạn Sheraton, Q.1, TP.HCM) ngồi ăn chung bàn với một ca F0 liên quan HTTGPH. Qua truy vết, ngành y tế Long An xác định được 19 người là F1 của BN 6325; trong đó có 7 người sống chung nhà với BN này, 10 người thuộc Hội nhóm Tin Lành Long Hậu (H.Cần Giuộc) và 2 người ở H.Nhà Bè. Ngoài ra còn có 103 trường hợp là F2, gồm 54 người tại Công ty TNHH Quanon thuộc KCN Long Hậu, công dân tham gia bầu cử là 32 người và 17 cán bộ bầu cử. UBND tỉnh Long An đã ra quyết định thiết lập vùng cách ly tại tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu, nơi gia đình BN 6325 sinh sống, gồm 31 hộ dân với 79 nhân khẩu. Ngày 28.5, CDC tỉnh Bình Dương phát thông báo truy tìm các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là mục sư thuộc HTTGPH đến TX.Tân Uyên (Bình Dương) để truyền đạo. Ngày 9.5, mục sư này đến Bình Dương truyền đạo cho 8 người ở nhiều khu vực khác nhau. Đến nay, CDC Bình Dương đã truy vết được 13 trường hợp F1 (đã có kết quả âm tính lần 1) và hiện đang tiếp tục truy vết các F1, F2 của ca lây nhiễm này. Chiều 28.5, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho hay có 2 người hộ khẩu Đồng Nai là thành viên HTTGPH. Theo đó, một người đã được cách ly tại TP.HCM, người còn lại được đưa đi cách ly tập trung tại Đồng Nai tối 26.5. Kết quả xét nghiệm lần 1 của người này âm tính với Covid-19. Theo BS Vũ, ngành y tế Đồng Nai đã truy vết và đưa đi cách ly 4 người có tiếp xúc với ca dương tính liên quan chuỗi lây nhiễm HTTGPH. Khôi Nguyên - Đỗ Trường - Lê Lâm