Cơ sở lập bản đồ xác định ranh khu đất diện tích 4,39 ha

Theo cập nhật mới nhất từ UBND TP.HCM, thực hiện Thông báo số 1483/TB-TTCP ngày 04/9/2018 của Thanh tra Chính phủ về Kết quả kiểm tra một số nội dung chủ yếu liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm, theo đó phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc một phần Khu phố 1 phường Bình An không có trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phần lõi 770ha) được phê duyệt tại Quyết định số 367/TTg ngày 04/6/1996 của Thủ tướng Chính Phủ và được xác định theo các bản đồ sau: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng 1/5000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ghi ngày 12/6/1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan (Công ty Dịch vụ Phát triển Đô thị - UDESCO là đơn vị lập, Sở Xây dựng và Kiến trúc sư trưởng Thành phố cho thấy: có một số lô đất, trong đó có phần diện tích khoảng 4,3ha thuộc Khu phố 1, phường Bình An. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (từ 5 đến 10 năm) tỷ lệ 1/5000 ghi ngày 20/11/1995 có đóng dấu của các đơn vị liên quan như nêu trên, nhưng không xác định một phần Khu phố 1, phường Bình An thuộc phạm vi quy hoạch”. Bản đồ sử dụng đất đính kèm Quyết định 13585/KTST-QH ngày 16/9/1998 về phê duyệt quy hoạch chi tiết TL 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Nguyên tắc xác định ranh khu đất diện tích 4,39ha:

Ủy ban nhân dân thành phố đã căn cứ theo các bản đồ nêu theo kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng mở rộng trọn ô, trọn thửa đất nhằm đảm bảo diện tích tổng cộng ít nhất đạt được 4,3ha và phù hợp các điều kiện hiện trạng tại thời điểm lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư lần đầu tiên.

- Tổ chức lấy ý kiến các Bộ liên quan, Thanh tra Chính phủ:

Sau khi lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha, tháng 11.2018, UBND TP đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng để xin ý kiến chỉ đạo. Sau đó, tháng 4.2019, Thủ tướng Chính phủ (tháng 4/2019), Bộ Tài nguyên và Môi trường (tháng 5.2019), Bộ Xây dựng (tháng 4.2019) đã có công văn hướng dẫn UBND TP lập bản đồ xác định ranh khu đất 4,39ha.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, tháng 5/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì cuộc họp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ về ranh giới khu đất 4,39ha. Trên cơ sở thống nhất Biên bản tại cuộc họp, Ủy ban nhân dân thành phố hoàn chỉnh bản đồ và ban hành Quyết định xác định ranh khu đất 4,39ha, Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 (theo đó có 331 hộ dân bị ảnh hưởng trong khu vực này).