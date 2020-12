TP.HCM kết luận các nội dung tố cáo Giám đốc Sở LĐ-TB-XH

Đầu tháng 11.2019, Báo Thanh Niên nhận được phản ánh của bạn đọc về việc nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM bị cán bộ của trung tâm dâm ô, nên đã vào cuộc điều tra. Ngày 17 - 18.11.2019, Báo Thanh Niên đăng tải loạt bài Nhiều bé gái tại trung tâm hỗ trợ xã hội bị một cán bộ dâm ô . Ngay trong ngày 17.11.2019, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tiến Dũng (48 tuổi, ngụ Q.3), nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ - giáo dục tư vấn thuộc Trung tâm hỗ trợ xã hội (Sở LĐ-TB-XH TP.HCM). Sau đó, Công an Q.Bình Thạnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Dũng.