TP.HCM: Khống chế người đàn ông nghi ‘ngáo đá’, hành hung nữ công nhân vệ sinh

Nghe nữ công nhân vệ sinh hô hoán, kêu cứu, một số người đi đường dừng lại nhưng không dám vào can ngăn. Lúc này, PV Thanh Niên đang di chuyển trên đoạn đường này liền cùng một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) nhà gần đó chạy đến hỗ trợ.

Đáng chú ý, người đàn ông nghi "ngáo đá" có thể hình to cao, sẵn sàng tấn công bất cứ ai áp sát. Sau khi thấy chúng tôi lại gần, người này lập tức thả nữ công nhân vệ sinh ra rồi đuổi đánh những người xung quanh.

Lo lắng người đàn ông này có thể tiếp tục gây thương tích cho người dân, PV Thanh Niên nhanh chóng liên hệ với Đội cảnh sát hình sự Công an Q.3 và Công an P.Võ Thị Sáu (Q.3) đến hiện trường hỗ trợ.

Sau đó, khi người đàn ông nói trên di chuyển xuống đường Bà Huyện Thanh Quan (đoạn đối diện nhà thi đấu Hồ Xuân Hương), một cán bộ CSGT - Trật tự Công an Q.3 đến hỗ trợ cũng bị người này đuổi đánh.

Người đàn ông nghi 'ngáo đá' có thể hình cao to, nếu ai áp sát sẽ lập tức đánh trả

Ít phút sau, lực lượng Công an P.Võ Thị Sáu cùng các trinh sát hình sự Công an Q.3 có mặt, hỗ trợ vây bắt, khống chế người đàn ông nghi "ngáo đá" . Đáng chú ý, lúc lực lượng phối hợp vừa áp sát, người này đã tấn công, hành hung một cán bộ Công an P.Võ Thị Sáu.