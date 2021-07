TP.HCM kiểm soát chặt người dân ra đường trong ngày tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16

Công an Q.3 chốt chặn ở khu vực Công trường ngã 6 Dân Chủ, nhằm kiểm soát người dân ra vào quận. Trong ngày 24.7, Đội CSGT-TT Công an Q.3 xử phạt 4 trường hợp người dân ra đường với lý do không cần thiết

Ảnh: Trác Rin