TP.HCM: Dừng hàng loạt chốt kiểm soát, công an các quận nói gì?

“Hiện các chốt kiểm soát ra vào địa bàn Q.8 đã tạm dừng hoạt động. Thay vào đó, công an sẽ tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ”, nguồn tin từ Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết. Trước đó, Công an Q.8 phối hợp cùng một số lực lượng khác, lập 12 chốt kiểm soát ra vào địa bàn Q.8, như: cầu Chữ Y, cầu Him Lam, đường Dương Bá Trạc, giao lộ Tạ Quang Bửu - Phạm Hùng…