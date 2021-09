TP.HCM: Kiểm soát được dịch Covid-19, Q.Gò Vấp tính việc dỡ rào chắn, dây giăng trước hẻm

UBND Q.Gò Vấp vừa có báo cáo với Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM về kết quả rà soát các tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế.

Ghi nhận trong 3 tuần lễ liên tục từ ngày 2.9 đến ngày 22.9, số ca mắc mới trong cộng đồng ở quận này giảm liên tục từ 2.222 ca xuống còn 1.592 ca, tỷ lệ ca mắc tại cộng đồng trong tuần qua (16.9 - 22.9) giảm 50,1% so với tuần cao nhất trong đợt dịch (3.190 ca). Như vậy, tiêu chí về số ca mắc mới tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục so với 2 tuần liền kề trước đó và giảm ít nhất 50% so với tuần cao nhất trong đợt dịch đã đạt.

TP.HCM sẽ chuyển trạng thái bình thường mới ra sao khi Covid-19 còn phức tạp?

Đạt 6/6 tiêu chí của Bộ Y tế

Tiêu chí tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm dương tính trong số người lấy mẫu xét nghiệm tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng 14 ngày giảm từ 0,6% ngày 9.9 xuống còn 0,28% ngày 22.9.

Trong tuần từ ngày 16.9 đến ngày 22.9, trên địa bàn quận ghi nhận 1.592 ca mới trong cộng đồng, nhưng không ghi nhận chuỗi, chùm ca lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng 7 ngày.

Về nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm, tại thời điểm ngày 23.8, quận xác định các ca F0 có nguồn gốc từ khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như: chợ, phòng trọ, siêu thị…và khó kiểm soát dịch bệnh. Quận đánh giá 16/16 phường thuộc mức “nguy cơ rất cao”.

Hiện Q.Gò Vấp đã cơ bản kiểm soát được dịch và lên kế hoạch hồi phục kinh tế Sỹ Đông

Với phương châm “xây dựng mỗi phường; mỗi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài phòng chống dịch” kể từ ngày 23.8, Q.Gò Vấp triển khai thực hiện nghiêm giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng và Chỉ thị số 11 của Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đến nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận cơ bản được kiểm soát, số ca F0 mắc mới trong thời gian gần đây có xu hướng giảm dần, số ca nhiễm (có kết quả xét nghiệm PCR) so với dân số chiếm tỷ lệ 1,33%, F0 tại nhà được chăm sóc chu đáo, tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh đạt 87,1%, tỷ lệ tiêm vắc xin mũi 1 cho người dân đạt 96%, mũi 2 đạt 28%...

Ngày 22.9, quận tổ chức đánh giá, xác định lại mức độ nguy cơ thì có 11 phường thuộc mức “nguy cơ”, 5 phường thuộc mức “nguy cơ cao”, không còn phường thuộc mức “nguy cơ rất cao”.

Mới đây, Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch bệnh số 5 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TP.HCM đã đánh giá công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Q.Gò Vấp đạt 6/6 tiêu chí theo Quyết định số 3979 của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận này được kiểm soát.

Tái cơ cấu kinh tế, chỉnh trang đô thị

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp cho biết trước mắt sẽ tháo gỡ rào chắn trên các tuyến đường nội bộ trong khu dân cư; hàng rào, dây giăng trước hẻm, ngõ. Riêng các chốt kiểm soát, quận có thể vẫn duy trì các chốt trên tuyến đường chính phục vụ công tác kiểm tra bởi sau ngày 30.9, TP.HCM cho phép nhiều trường hợp tham gia hoạt động kinh tế xã hội nhưng vẫn còn một số trường hợp chưa được tham gia. Do đó, việc giữ lại một số chốt chính là cần thiết để phục vụ công tác kiểm soát.

Về hoạt động của doanh nghiệp, ông Dũng cho biết sẽ ưu tiên các lĩnh vực, doanh nghiệp (DN) chiến lược của địa phương và thành phố, những ngành nghề thiết yếu mà tập trung vào sản xuất, thương mại, dịch vụ và tạo điều kiện để mọi DN sớm hoạt động trở lại.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND Q.Gò Vấp khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp quay trở lại sản xuất, kinh doanh Sỹ Đông

Khi DN đăng ký, quận thẩm định đủ điều kiện thì hoạt động luôn, còn về công tác hậu kiểm thì sẽ tính toán vào thời điểm phù hợp trên tinh thần không gây phiền hà cho DN nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát phòng chống dịch. Một trong những thuận lợi của DN trên địa bàn là hầu hết công nhân đã được tiêm vắc xin nên cũng an tâm phần nào.

“Dịch bệnh cũng là thời điểm để quận nhìn lại những khó khăn, hạn chế, tái cơ cấu lại kinh tế và tạo điều kiện để DN phát triển; đồng thời tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, chỉnh trang đô thị, kết nối ngân hàng với DN, chăm lo phát triển về y tế, văn hóa giáo dục , đảm bảo an sinh xã hội, chấn chỉnh tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, tạo điều kiện cho các hộ buôn bán nhỏ đăng ký kinh doanh theo quy định, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn...”, ông Dũng nói.