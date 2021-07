TP.HCM: Lập điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Thủ Đức

2). Việc phân luồng tuyến xe ra vào được bảo đảm đúng quy định trong việc phòng, chống Theo đó, hoạt động tạm thời của chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (gọi tắt là chợ đầu mối Thủ Đức) được tổ chức tại 2 bãi xe container trong khuôn viên chợ (diện tích 2 bãi xe khoảng 16.500m). Việc phân luồng tuyến xe ra vào được bảo đảm đúng quy định trong việc phòng, chống dịch Covid-19

UBND TP.Thủ Đức giao Công ty cổ phần Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức tiếp nhận và tổ chức 18 điểm đăng ký thực hiện trung chuyển hàng hóa với số lượng khoảng 150 thương nhân và người phụ việc. Đồng thời, công ty sẽ thực hiện công tác phun xịt tiêu độc, khử khuẩn và vệ sinh môi trường toàn bộ khu vực sau khi kết thúc thời gian thực hiện trung chuyển hàng hóa mỗi ngày...

UBND P.Tam Bình được giao phối hợp công ty triển khai thực hiện phương án. Công an TP.Thủ Đức được giao phối hợp UBND P.Tam Bình và P.Bình Chiểu hỗ công tác bảo vệ, duy trì an ninh trật tự khu vực nằm ngoài khuôn viên chợ; phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM điều tiết giao thông, xử lý các trường hợp dừng đỗ xe trái quy định trên tuyến đường Quốc lộ 1A.