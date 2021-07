TP.HCM lên 3 kịch bản sau 15 ngày giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Trao đổi với báo chí, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Phan Văn Mãi thay mặt lãnh đạo TP.HCM cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên đã xông pha cùng với lực lượng tuyến đầu đưa tin kịp thời về dịch bệnh và những nỗ lực của thành phố để người dân cả nước hiểu hơn và yên tâm hơn. Thông qua các góp ý của báo chí, lãnh đạo TP.HCM có nhiều điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình.

Ông Mãi cũng chia sẻ sau 5 ngày thực hiện giãn cách xã hội, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch TP.HCM cảm ơn người dân đã hiểu, đồng tình và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch; đồng thời nhấn mạnh đây là yếu tố quan trọng, quyết định đến thành công của đợt giãn cách, nếu không nghiêm và không đồng bộ thì kết quả không cao.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy cũng cảm ơn sự quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ của bàn con và lãnh đạo các tỉnh thành những ngày qua, những món quà chứa đựng đầy nghĩa tình từ trái bầu, trái bí đến vật dụng phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến khoa khọc, thuyết phục để Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM xây dựng kế hoạch phòng chống dịch, có những tiếp thu, điều chỉnh để đạt kết quả tốt.

Giải đáp câu hỏi liệu TP.HCM đã đạt đỉnh dịch chưa?, ông Mãi nhìn nhận số liệu 5 ngày là quá sớm để dự đoán đỉnh dịch, đồng thời cho biết cần thêm 2-3 ngày nữa để xây dựng chuỗi dữ liệu ổn định thì mới đưa ra dự đoán ban đầu.

Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM cũng đưa ra 3 tình huống có thể xảy ra sau 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16.

Tình huống thứ 2 là TP.HCM chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng, khi đó phải tiếp tục Chỉ thị 16, thậm chí là tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 “cộng” ở một số địa bàn.

Tình huống thứ 3 là xấu nhất mà không ai mong muốn đó là dịch gia tăng mạnh mẽ và mất kiểm soát. Đối mặt với tình huống này, TP.HCM phải tính toán phong tỏa kèm biện pháp mạnh hơn để ứng phó hoặc sẽ có một cách tiếp cận khác.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, lực lượng trực tiếp phải làm hết chức trách, nhiệm vụ của mình để đạt hiệu quả cao nhất. Sự cộng hưởng của 2 yếu tố trên sẽ giúp TP.HCM đạt kết quả cao nhất là tình huống 1. Ngược lại, nếu không nghiêm, không đồng bộ thì phải thực hiện tình huống 2 hoặc đối diện với kết quả xấu hơn là tình huống 3.

Ông Mãi đề nghị các ngành chức năng tiếp tục phát huy sự tích cực, chủ động trong thời gian cùng với sự chung sức, đồng lòng của người dân để đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM cũng chia sẻ thêm về những chuệch choạc, bất cập mà các đơn vị phải đối mặt, xuất phát từ dịch bệnh Covid-19 đợt này phức tạp, có những việc ngoài sự chuẩn bị, nhiều vấn đề phát sinh. Khi phát hiện những bất cập đó, TP.HCM đã có nhiều bổ sung, vừa làm vừa điều chỉnh.

Ông Phan Văn Mãi cũng mong muốn tiếp tục nhận được góp ý, chia sẻ của các cơ quan báo chí để thành phố điều chỉnh kịp thời.

Liên quan đến vấn đề sản xuất an toàn, ông Mãi thông tin trong thời gian, TP.HCM tập trung cho mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế . Nhưng đến thời điểm này thì TP.HCM xác định phòng chống dịch là ưu tiên số một, đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng người dân được đặt lên trên hết và trước hết. Do đó, nơi nào an toàn thì mới tổ chức sản xuất, nếu chưa an toàn thì củng cố các điều kiện, khi nào an toàn thì mới sản xuất.