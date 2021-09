TP.HCM: Một số nơi bắt đầu tháo dỡ chốt chặn, rào chắn

PV Thanh Niên ghi nhận tại một số con hẻm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, nhiều con hẻm nay đã không còn phong tỏa cứng như trước. Tại chốt vùng xanh hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu, người dân đã có thể ra ngoài khi cần thiết như khám bệnh hay tiêm vắc xin, đi chợ… Mỗi khi qua chốt đều được lực lượng tình nguyện tại đây hỏi họ tên, số điện thoại để tiện liên hệ lúc cần thiết.

Chị Đỗ Thanh (ngụ hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) cho biết: “Dù chưa gỡ chốt hoàn toàn nhưng có thể ra đi chợ, đi tiêm vắc xin tôi cũng thấy vui vẻ, thoải mái, đỡ bí bách hơn”.

Liên quan đến việc kiểm tra tại các chốt kiểm soát, ngày 27.9, lãnh đạo một số Đội CSGT - TT thuộc công an các quận, huyện trên địa bàn TP cho biết vẫn đang chờ chỉ đạo của Công an TP.HCM. Trước mắt tiếp tục duy trì kiểm tra giấy đi đường và khai báo di chuyển nội địa qua mã QR tại các chốt kiểm soát. Công an TP.HCM cho biết đến chiều 27.9, lực lượng chức năng tại các chốt nội đô và 12 chốt tại các cửa ngõ TP vẫn đang được triển khai và vận hành kiểm soát người đi đường bình thường. Tuy nhiên, theo kế hoạch của TP thì các chốt chặn nội đô sẽ được tháo dỡ dần từ nay đến ngày 30.9. Riêng khu vực cửa ngõ vẫn còn các chốt chặn, để đảm bảo sự an toàn chung cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.