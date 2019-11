TP.HCM: Nạn trộm cắp tại bệnh viện, bọn trộm bất lương nhắm vô ‘những người cùng khổ’

Ông Trần Cư cho biết, những năm trước khi chưa có camera an ninh thì tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên. Đến nay, hầu hết các điểm tại BV đều có thể theo dõi từ phòng an ninh qua camera nên rất dễ phát hiện các đối tượng khả nghi, từ đó cũng dễ bắt quả tang. Nhưng trong quá trình làm việc, bắt quả tang nhóm trộm cắp cũng gặp nhiều khó khăn do nhóm này thường đeo khẩu trang, đi theo nhóm rồi chen lấn dàn cảnh. “Cái khó là khi bị phát hiện thì họ quăng tang vật xuống đất nên rất khó bắt quả tang, mà không bắt quả tang thì chúng tôi chỉ chụp hình rồi lưu vào biên bản để tiếp tục theo dõi”, ông Cư chia sẻ. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng trộm cắp bị bắt quả tang nhưng chỉ vài trăm nghìn đồng nên chủ yếu phạt hành chính.