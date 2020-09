TP.HCM: Người dân bất an vì kênh sâu không rào chắn, không biển cảnh báo

Ngày 20.9, ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh, TP.HCM) cho biết đang xác minh vụ một người bị trọng thương khi chạy xe máy bị lọt xuống kênh sâu không được rào chắn.

Bàng hoàng vụ thanh niên lọt hố nước sâu 3 mét ở kênh Trung Ương

Nhiều tháng nay, người dân sống tại ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM rất bất an mỗi khi đi lại trên con đường Liên Khu 6-2 và đường Kênh Trung Ương (xã Vĩnh Lộc A, H,Bình Chánh) do tại khu vực này thường xuyên có nước dâng cao gây ngập lại có kênh sâu, làm nhiều người gặp nạn.

Người đi đường liên tục gặp nạn

Theo người dân, trước đây tuyến kênh Trung Ương chạy cắt ngang đường Liên Khu 6-2 có lòng kênh cạn. Từ khi tuyến đường Liên Khu 6-2 thi công một phần đoạn kênh tại đây được nạo vét, khai thông dòng chảy. Hai bên mặt kênh gần đường Liên Khu 6-2 khá sâu - khoảng 3 đến 4m. Dù lòng kênh sâu nhưng tại đây lại không có rào chắn hay cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Một đoạn kênh Trung Ương không có rào chắn mà người dân phản ánh có nhiều người gặp nạn ẢNH: TRẦN KHA

Những ngày mưa lớn, nước dưới kênh dâng cao, tràn lên mặt đường khiến người dân khó phân biệt được đâu là đường đi, đâu là mặt kênh.

“Đã có 3 - 4 trường hợp xe máy, xe tải lọt xuống kênh tại khu vực này. Mưa lớn, nước ngập là có sự cố, tai nạn", ông T., một người dân sống tại khu vực này cho biết.

Theo người dân, cách đây vài ngày trong cơn mưa lớn, đường ngập, hai học sinh đi xe đạp điện đến đoạn đường Liên Khu 6-2 và đường Kênh Trung Ương, do chạy sát mép kênh nên chới với, suýt rơi xuống kênh. May mắn người dân đứng gần đó níu lại.

Nam thanh niên chạy xe máy lọt xuống kênh vào tối 19.9 ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó 1 tuần, một tài xế xe ôm công nghệ cũng chạy qua đoạn đường ngập này và bị lọt xuống kênh, nhưng nhờ ban ngày nên người này được người dân ứng cứu kịp thời.

Cũng theo người dân, không chỉ xe máy mà cả xe tải khi chạy vào khu vực này do đường ngập lại không có biển báo nên suýt lật xe xuống kênh.

Mới đây nhất, khoảng 20 giờ ngày 19.9, nam thanh niên khoảng 25 tuổi, chạy xe máy trên đường Liên Khu 6-2, trong lúc quẹo qua đường Kênh Trung Ương đã bị lọt xuống Kênh Trung Ương. Nạn nhân được những người dân gần đó cứu, kéo lên bờ. Nam thanh niên bị thương ở đầu , sau khi được người dân sơ cứu tại chỗ người này được người nhà đến đưa đi khâu vết thương. Chiếc xe máy cũng được kéo lên sau đó.

Video nam thanh niên và xe máy lọt xuống hố sâu 3 mét

Kiểm tra, xử lý ngay

Ngày 20.9, có mặt tại khu vực này, chúng tôi ghi nhận nơi thanh niên gặp nạn là khoảng trống chừng 2x3 mét, đầy nước bẩn.

Ông T. đo độ sâu của kênh ẢNH TRẦN KHA

Ngoài ra, theo quan sát của chúng tôi, có một đoạn kênh khoảng 200m dọc đường Kênh Trung Ương gần đường Liên Khu 6-2 được một số người dân cải tạo tạm để tạo lối đi. Những vị trí hở của mặt kênh vô tình tạo thành những cái “hố” khi mưa lớn nước dâng cao rất nguy hiểm.

Ông Trần Vũ Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A (H.Bình Chánh) cho biết tuyến đường và kênh Trung Ương được nâng cấp, xây dựng hơn một năm nay nhưng vẫn chưa xong phần giải phóng mặt bằng.

“Vừa qua, xã có cho khơi thông đoạn kênh sâu này để thoát nước. Ngay khi nhận thông tin về người gặp nạn do kênh không có rào chắn, UBND xã đã cử người xuống kiểm tra. Trước mắt, ngay chiều nay (20.9), chúng tôi sẽ cho rào chắn và dựng biển cảnh báo nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn cho người dân", ông Duy cho biết thêm. Ông Duy cũng cho hay sẽ rà soát các công trình đang thi công trên địa bàn xã quản lý, để đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong những ngày mưa bão như hiện nay.