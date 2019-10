TP.HCM: Sau sáp nhập, P.Thủ Thiêm ở Q.2 chỉ còn hơn 420 người dân

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã ở TP.HCM giai đoạn 2019 - 2021.

Với phương án sắp xếp đưa ra thì số đơn vị cấp huyện ở TP.HCM giữ nguyên 24 quận huyện, còn đơn vị cấp xã, giảm 10 đơn vị, từ 322 phường xã giảm còn 312 phường xã.

Cụ thể các quận 2, 3, 4 và Phú Nhuận mỗi quận giảm 2 phường; Q.5 và Q.10 mỗi quận giảm 1 phường.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn của phường phải có diện tích từ 5,5 km2 trở lên và dân số từ 15.000 người trở lên.

Đáng chú ý ở Q.2 sau khi sáp nhập P.An Khánh và P.Thủ Thiêm (tên gọi dự kiến) thì dân số ở phường này chỉ có 428 người (đạt tỉ lệ 2,8% so với quy định); diện tích là 3,25 km2 (đạt tỉ lệ 59% so với quy định).

Báo cáo cho biết hiện nay dân số của phường sau khi sáp nhập chưa đạt so với quy định do ở đây giải tỏa trắng để thực hiện dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tuy nhiên trong tương lai gần, dân số ở đây sẽ đạt trên 130.000 người theo quy hoạch, lớn hơn khoảng 8 lần so với quy định.

Người dân làm thủ tục ở UBND P.12, Q.5 (TP.HCM) Do dân số và diện tích không đúng tiêu chuẩn nên phường này bị sáp nhập vào P.15, Q.5 Ảnh: Độc Lập