TP.HCM sẽ hết dịch vào cuối tháng 8.2021 ?

TP.HCM có số ca mắc cao nhất, với 464 ca; Bình Dương 90 ca; Tiền Giang 38 ca; Long An 28 ca; Phú Yên 26 ca; Hưng Yên 11 ca; Quảng Ngãi 9 ca; Bắc Giang, Hà Tĩnh và An Giang mỗi tỉnh 5 ca; Nghệ An, Bắc Ninh và Đà Nẵng mỗi tỉnh, thành 3 ca; Vĩnh Long, Bình Phước và Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 ca. 584/693 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa, 109 ca trong cộng đồng và đang được điều tra dịch tễ nguồn lây nhiễm. Đại diện Bộ Y tế đã kiểm tra một số khu cách ly tập trung tại TP.HCM, đề xuất TP thực hiện biện pháp kiểm soát nhiễm chéo hiệu quả hơn.