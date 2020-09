TP.HCM số hóa 'mắt thần'

Hệ thống camera giám sát trọng điểm mà TP.HCM đã và đang lắp đặt, được ví là “mắt thần” đúng nghĩa, nhờ có chất lượng cao, sử dụng trí tuệ nhân tạo với khả năng số hóa, nhận diện khuôn mặt, biển số xe và nhiều chức năng thông minh khác.

Ông Lê Quốc Cường ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Liên quan đề án xây dựng hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của TP.HCM, PV Thanh Niên có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Cường, Phó giám đốc Sở TT-TT TP.HCM (đơn vị được giao chủ trì triển khai đề án).

Ông Lê Quốc Cường cho biết, khi TP.HCM tập trung triển khai xây dựng đề án đô thị thông minh , một trong những yêu cầu then chốt đặt ra là phải trang bị hạ tầng công nghệ , thiết bị hiện đại, đồng bộ..., trong đó có hệ thống camera giám sát trọng điểm để nâng cao được hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; tạo ra nhiều tiện ích cho người dân, doanh nghiệp (DN), đặc biệt là góp phần quan trọng bảo đảm an toàn đô thị về giao thông, an ninh trật tự (ANTT), PCCC...