TP.HCM tạm dừng buýt sông, phà biển, tàu cao tốc theo tinh thần Chỉ thị 10

Hôm nay 23.6, Sở GTVT TP.HCM có thông báo khẩn điều chỉnh hoạt động vận tải đường thủy trên địa bàn TP.HCM, nhằm đảm bảo quy định giãn cách theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 19.6 của Chủ tịch UBND TP về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Đồng thời, thông báo mới này nhằm bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn H.Nhà Bè, H.Cần Giờ và công nhân làm việc tại các cơ sở sản xuất thuộc Khu công nghiệp Hiệp Phước, H.Nhà Bè.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 23.6 đến khi có thông báo mới, TP yêu cầu tạm dừng hoạt động các tuyến buýt sông, tuyến phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu, tuyến tàu cao tốc Sài Gòn - Cần Giờ - Vũng Tàu và các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách.

Các trường hợp được phép hoạt động bao gồm: các bến phà (Cát Lái, Bình Khánh và Cần Giờ - Cần Giuộc) và các bến khách ngang sông, bến thủy nội địa vận tải hành khách (Cần Thạnh - Thạnh An; Cần Thạnh - Thiềng Liềng; Phú Xuân - Phước Khánh; ấp 3, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè - ấp Doi Lầu, xã An Thới, H.Cần Giờ và bến ấp 2, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè - ấp An Hòa, xã An Thới Đông, H.Cần Giờ).

Theo thông báo của Sở GTVT, các trường hợp được hoạt động phải đáp ứng theo bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động giao thông vận tải trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.HCM; đảm bảo việc vận chuyển hành khách tối đa không quá 50% sức chở của phương tiện, tất cả người trên phương tiện phải đeo khẩu trang và khai báo y tế bắt buộc theo quy định.

Các nội dung khác không đề cập, tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 6346 của Sở GTVT ban hành ngày 19.6.