TP.HCM: Tập trung cứu chữa chiến sĩ Công an phường nhiễm Covid-19 đang phải thở máy, ECMO

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Chiến Thắng và ông Lê Đức Vinh, hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 8.6, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ) đã ra quyết định khởi tố 1 bị can về hành vi xúc phạm Quốc kỳ Việt Nam.

Tham gia nhóm mua bán ma túy do con của chủ quán karaoke ở H.Thoại Sơn, An Giang tổ chức, một nữ nhân viên 18 tuổi của quán karaoke vừa bị Công an An Giang khởi tố và bị bắt tạm giam.