TP.HCM tháo gỡ vướng mắc sau 4 ngày giãn cách

Liên quan tình hình phân phối hàng hóa, Phó giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương thông tin, toàn TP.HCM chỉ còn 68/237 chợ truyền thống hoạt động. Trong kế hoạch đã có chuẩn bị nguồn cung đáp ứng yêu cầu, nhưng do tình hình dịch bệnh tại các địa phương vùng nguyên liệu phức tạp, các địa phương này cũng triển khai các biện pháp kiểm soát người và phương tiện khiến hàng hóa về tới TP.HCM chậm.

Ngày 12.7, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị trực chốt kiểm soát không được phép kiểm tra giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với trường hợp đi lại trong phạm vi TP do nhu cầu thật sự cần thiết. Công an tổ chức tuần tra thường xuyên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các trường hợp ra đường mà không có lý do chính đáng.