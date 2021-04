TP.HCM vươn tầm châu Á

Nguy cơ ngập nước: Theo quy hoạch, đến năm 2020, trong phạm vi 680 km2 vùng trung tâm TP.HCM cần có 6.000 km cống các loại. Tuy nhiên, đến nay xây mới và cải tạo hơn 2.600/6.000 km hệ thống cống thoát nước (hơn 43%).

Diện tích nhà ở: Hiện bình quân là 11,11 m2, thấp hơn 15% so với cả nước (21,4 m2) và thấp hơn 20% so với khu vực Đông Nam bộ (22,7 m2). TP.HCM vẫn còn khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch và 474 chung cư cũ được xây dựng trước 1975 đang cần xây mới.



Bệnh viện, trường học: Năm 2019, TP.HCM tiếp nhận khoảng 50 triệu lượt khám, chữa bệnh, tăng 12% so với năm 2018. Từ 1997 - 2016 đã xây mới 76 bệnh viện, tăng số giường bệnh thêm 25.513 giường. Trong hơn 11 năm qua, bình quân mỗi năm xây mới 13 trường học với 1.525 phòng học, tăng bình quân 1,6%; trong khi số học sinh phổ thông bình quân hằng năm tăng 3% (gần gấp đôi), dẫn đến quá tải.



Hạ tầng thương mại: Là TP đông dân nhất và là nền kinh tế lớn nhất cả nước, song hạ tầng thương mại rất thiếu, không đáp ứng nhu cầu của TP và cả Vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Môi trường: Ô nhiễm không khí nghiêm trọng, ô nhiễm tiếng ồn ngày càng gia tăng, ô nhiễm nguồn nước sông ở hầu hết vị trí quan trắc.

Hạ tầng giao thông: Mật độ đường giao thông đô thị theo quy chuẩn phải đạt ít nhất 10 km/kmnhưng TP.HCM chỉ đạt 2,14 km/km