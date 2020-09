Trả hồ sơ điều tra lại vụ nguyên Trưởng công an xã nhận 10 triệu đồng

Trước đó, vào ngày 17.6.2020, TAND H.U Minh đã xét xử sơ thẩm, tuyên hai bị cáo trong vụ án cùng phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Hưng, nguyên Trưởng công an xã Khánh An, bị tuyên 1 năm 6 tháng tù. Bị cáo Phạm Văn Nguyễn, công an viên xã này bị phạt 1 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 22.5.2018, C.V.N chở bạn gái là P.N.H (cùng 17 tuổi) vào một nhà nghỉ trên địa bàn thì người nhà H. phát hiện và trình báo sự việc đến Công an xã Khánh An. Công an xã Khánh An tiếp nhận tin báo, đồng thời báo cáo về Công an H.U Minh. Sau đó, Công an H.U Minh chỉ đạo hòa giải cho hai bên, vì đối tượng liên quan chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (N. khi đó 15 tuổi). Tuy nhiên, ông C.V.D. cha của N. vẫn phải đưa tiền 10 triệu đồng cho công an xã, thông qua bị cáo Phạm Văn Nguyễn, vì bị hù dọa nếu không "lo" thì con trai phải ở tù.