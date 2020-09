Cơ quan ANĐT đề nghị tỉnh Cà Mau cung cấp gì liên quan đến nhà máy rác?

Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau với công suất xử lý 200 tấn/ngày đêm với vốn đầu tư trên 329 tỉ đồng. Nhà máy ra đời vào năm 2010, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực xử lý môi trường. Cụ thể, được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư (khoảng hơn 163 tỉ đồng), ưu đãi vay vốn ngân hàng (tổng cộng 215 tỉ đồng); chưa kể những ưu đãi khác về đất đai, thuế... Và từ tháng 5.2012 - 4.2019, nhà máy được tỉnh hỗ trợ tiền (từ nguồn ngân sách) xử lý rác thải trên 107,6 tỉ đồng. Ngày 16.8.2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Tiếp đó, tháng 8.2019, Cơ quan An ninh điều tra bắt ông Tô Công Lý, (36 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án đầu tư, xây dựng nhà máy. Đến ngày 18.3.2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can cho tại ngoại đối với "đại gia" Tô Hoài Dân, Tổng giám đốc Công ty Công Lý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.