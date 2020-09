Xét xử phúc thẩm, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo 11 tháng 7 ngày tù về tội danh trên, thời hạn tù tính từ ngày 21.10.2019. Xét thấy, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Đánh trả khi bị hành hung, vướng vòng lao lý

Theo nội dung bản án sơ thẩm, Hải là tài xế xe ôm công nghệ Grab Bike. Khoảng 23 giờ, ngày 14.1.2019 Hải điều khiển xe máy chở khách đến số nhà 86 Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú. Sau đó, Hải tấp sát vào lề đường, xem điện thoại.

Lúc này, Phạm Vũ Anh đi nhậu về rồi bất ngờ đến đánh vào mặt Hải. Bị đánh, Hải bỏ chạy nhưng Vũ Anh xô ngã xe máy của Hải rồi đuổi theo. Hải bỏ chạy ra con hẻm gần đó thì bị Vũ Anh đuổi kịp, nắm lấy mũ áo khoác kéo lại. Lúc này, Hải tháo nón bảo hiểm đang đội trên đầu đánh vào vai trái nạn nhân rồi bỏ chạy.

Do Vũ Anh vẫn xông vào tấn công, nên Hải tiếp tục dùng nón đánh vào đầu khiến Vũ Anh ngã bất tỉnh. Thấy vậy, Hải định bước tới đỡ nạn nhân dậy thì thấy mọi người chạy đến định đánh mình nên Hải bỏ chạy. Sau đó, Hải đến cơ quan công an trình báo sự việc. Phạm Vũ Anh tử vong vào ngày hôm sau do chấn thương sọ não.

Xét xử sơ thẩm TAND Q.Tân Phú tuyên phạt bị cáo Hải 1 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích” trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 199 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng cho đến khi bé đủ 18 tuổi.

HĐXX phúc thẩm tuyên trả tự do cho bị cáo tại tòa

Sau phiên xét xử sơ thẩm, phía bị cáo Hải có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và giảm số tiền bồi thường. Phía bị hại cũng có đơn kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt bị cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Hải xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, bị cáo lao động chính, phải đi làm chăm sóc cho ba, mẹ đang bị bệnh. Sau phiên sơ thẩm, bị cáo có nộp thêm 10 triệu đồng để bồi thường. Về phía bị hại không cung cấp được tình tiết mới cho yêu cầu kháng cáo.

HĐXX nhận định, giữa bị cáo và bị hại hoàn toàn không có quen biết và mâu thuẫn, nhưng bị hại liên tiếp tấn công bị cáo. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn không phản kháng mà chỉ bỏ chạy. Theo HĐXX, chỉ sau khi bị hại đuổi đánh, bị cáo mới dùng nón bảo hiểm đánh trả lại. Khi thấy bị hại té ngã xuống đường, bị cáo dừng lại và tới công an trình báo sự việc. Với tình tiết này, có thể xem xét là bị cáo đã đầu thú.

Ngày xảy ra sự việc, bị hại trong trình trạng say xỉn, mặc dù chấn thương sọ não nhưng không được cấp cứu kịp thời, bị hại còn có bệnh lý nền phù phổi cấp, nhiễm HIV. HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo có hạn chế, sau khi phạm tội tự ra trình báo. Bị cáo còn có tình tiết giảm nhẹ như cấp sơ thẩm đã nhận định. Ngoài ra, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, cha bị bệnh, mẹ đi nhặt ve chai nhưng trước phiên tòa phúc thẩm đã nộp thêm 10 triệu đồng để bồi thường. Trước đó gia đình bị cáo đã nộp 24,5 triệu đồng.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo. Đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại, không có căn cứ nên HĐXX không chấp nhận. Đối với việc bồi thường thiệt hại, HĐXX xem xét hoàn cảnh của bị hại, giữ nguyên mức bồi thường là hoàn toàn phù hợp.