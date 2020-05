'Trạng thái bình thường mới' là gì?

Thậm chí, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chúng ta phải dè chừng sự quay lại của đại dịch với làn sóng thứ 2, thậm chí là thứ 3. Câu chuyện mới đây tại Hàn Quốc - quốc gia được nhìn nhận như là một hình mẫu kiểm soát dịch bệnh rất tốt, nhưng vì sự chủ quan của giới trẻ vui chơi bỏ quên trạng thái giữ khoảng cách an toàn, không đeo khẩu trang đã dẫn tới tình hình dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại. Đây là một bài học cho chúng ta. Điều này có nghĩa chúng ta phải duy trì trạng thái, làm việc, lao động, tập trung phát triển KT-XH với một tinh thần an toàn... “Tôi cho rằng đó là bối cảnh ra đời thuật ngữ “trạng thái bình thường mới”, PGS-TS Trịnh Hòa Bình nói.