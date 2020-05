Tranh chấp bất động sản lớn nhất Quảng Nam-Đà Nẵng: Nhiều khách hàng vui mừng trước bản án phúc thẩm

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin , Bách Đạt An kiện Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (gọi tắt Hoàng Nhất Nam) vi phạm hợp đồng ở dự án 7B mở rộng (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), nên đơn phương hủy hợp đồng và khởi kiện. Hoàng Nhất Nam cũng "phản tố", yêu cầu Bách Đạt An bồi thường hợp đồng do chậm tiến độ. Tháng 11.2019, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đã bác đơn kiện của Bách Đạt An lẫn "phản tố" của Hoàng Nhất Nam; buộc hai bên tiếp tục hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8.5, Viện KSND cấp cao đề nghị HĐXX sửa một phần bản án. Theo đó, xác định cụ thể giao dịch 373 lô đất tại dự án 7B mở rộng, chứ không phải 435 lô do nhầm lẫn giữa 2 công ty.

Nguyên đơn và bị đơn cũng phải tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngày 23.5.2019 tại Công an Quảng Nam về việc đàm phán lại giá đất để đảm bảo quyền lợi người mua.

2 đất (373 lô) với giá 2,65 triệu đồng/m2, tương đương hơn 106 tỉ đồng. Với các kháng cáo khác của Bách Đạt An, HĐXX không chấp nhận và khẳng định hợp đồng 2 công ty này ký kết tại dự án 7B mở rộng có tính kế thừa từ hợp đồng trước đó, không thay đổi bản chất giao kết hợp tác phân phối hơn 40.000 mđất (373 lô) với giá 2,65 triệu đồng/m, tương đương hơn 106 tỉ đồng.

Các bên đều có lỗi

Tại phiên phúc thẩm, Bách Đạt An đề nghị hoãn phiên tòa 3 tuần để giải quyết ký phụ lục hợp đồng với Hoàng Nhất Nam. Tuy nhiên, Hoàng Nhất Nam (và một số khách hàng là người mua tại tòa) không đồng ý do trước đây đã nhiều lần cung cấp danh sách nhưng Bách Đạt An không thực hiện.

Vụ tranh chấp giữa Bách Đạt An và Hoàng Nhất Nam khiến gần 300 khách hàng là người có quyền và nghĩa vụ liên quan bị "cuốn vào" ẢNH: NGUYỄN TÚ

Với kháng cáo của Bách Đạt An về việc Hoàng Nhất Nam tự ý bán hàng, HĐXX xác định căn cứ hợp đồng, Hoàng Nhất Nam đủ cơ sở thực hiện và đã nộp tiền đầy đủ hơn 99 tỉ (93% hợp đồng) cho Bách Đạt An.

HĐXX cũng cho rằng, Bách Đạt An biết trước vi phạm thời hạn giao sổ đỏ theo hợp đồng do tỉnh Quảng Nam điều chỉnh, nhưng vẫn trì hoãn để nhận tiền tối đa từ khách hàng Hoàng Nhất Nam.

Người dự khán (chủ yếu là khách hàng) vui mừng khi tòa xác định rõ 373 lô đất họ mua và buộc Bách Đạt An phải ra sổ đỏ cho người dân ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo HĐXX, các bên đều có lỗi. Cụ thể, Bách Đạt An không đủ điều kiện nhưng đã giao dịch; Hoàng Nhất Nam không tìm hiểu pháp lý dự án; cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam cũng không quản lý.