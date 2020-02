Tránh nhiễm virus Corona, hoàn tiền cho khách đặt tour đến Trung Quốc

Ngày 1.2, Sở Du lịch TP.HCM cho biết đã đề nghị các doanh nghiệp hủy các chương trình, gói du lịch, không tổ chức đoàn du khách tới các tỉnh, thành phố đang có dịch viêm phổi cấp do virus Corona và không đón khách từ vùng có dịch đến Việt Nam. Đồng thời, quản lý và theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe du khách Trung Quốc đang ở Việt Nam.

Trước đó, để ứng phó với dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra, Sở Du lịch TP.HCM đã yêu cầu các doanh nghiệp tạm dừng các chương trình đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh từ các tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Đối với các chương trình đã khởi hành trước ngày 20.1, các doanh nghiệp du lịch chủ động đưa, đón khách về nước sớm hơn so với dự kiến. Đối với việc hủy chương trình du lịch thì doanh nghiệp hoàn trả tiền từ 80 - 100% cho khách hoặc trao đổi để khách đổi sang các chương trình phù hợp.

Sở Du lịch cho biết nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành gặp khó khăn do hủy, đổi chương trình du lịch, thay đổi kế hoạch kinh doanh do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.