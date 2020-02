Tránh xa 'đặc sản' chết người

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã rất đồng tình với bài báo, và cho rằng cần nâng cao ý thức của người dân trong việc tránh xa các “đặc sản” chết người. BĐ Khanh (Hà Giang) cho rằng “thói quen ăn uống bậy bạ sẽ rước tai họa vào người”.

Thuyền trưởng tử vong, 5 ngư dân bị ngộ độc do ăn nhầm cá nóc

BĐ Hoai Van (Đồng Nai) chia sẻ: “Mong mọi người tránh xa những món độc hại này và làm điều tốt để mang lại an lành cho nhân loại”. BĐ Anton (Hà Nội) thì giật mình vì “trước giờ mình không biết, toàn ăn mật rắn”. BĐ Hiepkhach (TP.HCM) thì cho biết “xem tiêu đề bài viết, đã thấy quá sợ rồi”.

Trong khi đó, BĐ Phong Vu (Hà Nội) cho rằng các bài viết trên rất hữu ích, và chia sẻ thêm: Một điều không bình thường là ngộ độc những loại như cóc, cá nóc , so biển... hiếm xảy ra ở người không biết, ngược lại thường xảy ra ở nhóm người biết nhiều về những loài này, thừa biết đuôi sam khác đuôi so, da cóc khác da ếch, và biết rõ độc tụ ở chỗ nào... Những "lão làng" này cho rằng bỏ bộ ruột con cóc hoặc bỏ bộ trứng con so, thì ăn những con này không sao, và họ đã ăn nhiều lần cho đến khi... Thêm tai hại nữa là sau khi ngộ độc , đa số trường hợp cơ hội cứu sống khá cao, thì bạn nhậu hoặc người nhà tuy thấy người ngộ độc đã lờ đờ nhưng vẫn móc miệng vì muốn cho ói chất độc ra, làm thức ăn và chất độc tràn vào phổi gây tử vong...