Trưa nay có 94 ca mắc Covdi-19 do lây nhiễm trong nước, 54 ca tại TP.HCM

Theo Bộ Y tế, từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay, có 102 ca mắc mới là các bệnh nhân thứ 16137 - 16.238 tại Việt Nam.

Trong đó, 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Khánh Hòa 5 ca, Kiên Giang 2 ca và An Giang 1 ca.

94 ca mắc do lây nhiễm trong nước ghi nhận tại TP.HCM 54 ca, Hưng Yên 14 ca, Bắc Giang 11 ca, Hà Tĩnh 8 ca, Bắc Ninh 3 ca, Hải Phòng 2 ca, Đồng Tháp và Lạng Sơn mỗi tỉnh có 1 ca.

82/94 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Cụ thể, trong 8 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 5 bệnh nhân có mã số BN16146 - BN16150 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Ngày 21.6, các bệnh nhân từ Nga nhập cảnh Sân bay Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) trên chuyến bay VN62 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

bệnh nhân có mã số BN16153 và BN16155 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 14.6, các bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hiện, 2 bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bệnh nhân có mã số BN16180 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang (nữ, 34 tuổi), địa chỉ tại H.An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 28.6, bệnh nhân nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.An Phú, tỉnh An Giang.

Trong 94 ca ghi nhận trong nước, bệnh nhân có mã số BN16137 ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp (nữ, 38 tuổi), địa chỉ tại H.Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân có mã số BN14437 đã được cách ly từ trước. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

11 bệnh nhân có mã số BN16138-BN16145, BN16165 - BN16166 và BN16173 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

3 bệnh nhân có mã số BN16151-BN16152 và BN16154 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu 4, P.Tiền An.

14 bệnh nhân có mã số BN16156 - BN16164 và BN16167 - BN16171 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên. Trong đó, 9 ca liên quan đến công ty tại H.Yên Mỹ, 5 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, TP.Hà Nội).

8 bệnh nhân có mã số BN16172, BN16174 - BN16175, BN16177 -BN16178, BN16182 và BN16237 - BN16238 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh trong vùng phong tỏa . Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

1 bệnh nhân có mã số BN16176 ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn (nữ, 26 tuổi), địa chỉ tại H.Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Bệnh nhân liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Hiện, bệnh nhân cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

2 bệnh nhân có mã số BN16179, BN16181 ghi nhận tại TP.Hải Phòng, là các trường hợp F1của bệnh nhân có mã số BN14452, đã được cách ly từ trước. Hiện, các bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, TP.Hải Phòng.

54 bệnh nhân có mã số BN16183 - 16236 ghi nhận tại TP. HCM. Trong đó, 25 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 20 ca liên quan đến Công ty tại Q.Bình Thạnh, 2 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền,Q.8 và 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

Theo Bộ Y tế, từ đầu đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam (ngày 27.4) đến nay ghi nhận 12.882 ca mắc Covid-19 , trong đó có 3.745 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện, 13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng gồm: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương và Phú Thọ.