'Trùm đa cấp' bị đề nghị án chung thân

Chiều 23.12, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án chung thân đối với “trùm đa cấp” Lê Xuân Giang và mức án 12 - 20 năm tù với các đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Liên Kết Việt

Sau 2 ngày xét hỏi, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội (VKS) đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên Kết Việt (Công ty Liên Kết Việt), mức án tù chung thân về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ”. Lê Văn Tú (Tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt) bị đề nghị 19 - 20 năm tù; Nguyễn Thị Thủy (Phó tổng giám đốc Công ty Liên Kết Việt) bị đề nghị mức 17 - 19 năm tù.

Cùng tội danh trên, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Sơn 14 - 15 năm tù, Trịnh Xuân Sáng 15 - 16 năm tù, Nguyễn Xuân Trường 12 - 13 năm tù và Vũ Thị Hồng Dung 12 - 13 năm tù. Các bị cáo này là nhân viên phát triển thị trường của Công ty Liên Kết Việt.

VKS xác định bị cáo Lê Xuân Giang là người bỏ 100% vốn thành lập Công ty BQP. Từ tháng 3.2014 - 11.2015, Giang và các bị cáo lợi dụng việc Công ty Liên Kết Việt được cấp giấy phép kinh doanh hàng đa cấp với hàng hóa do Công ty BQP sản xuất, dùng thủ đoạn gian dối, cung cấp thông tin sai lệch, khiến nhà đầu tư nghĩ Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP thuộc Bộ Quốc phòng.

Sau đó, Giang nhờ nhà sư ở TP.HCM làm giả bằng khen của Thủ tướng và triển khai loạt chương trình, đưa ra những khoản khuyến mãi lớn như nộp 7 triệu đồng sẽ được thưởng hơn 400 triệu đồng; nhà đầu tư vận động được nhiều người tham gia kinh doanh đa cấp sẽ được thưởng ô tô trị giá 1 tỉ đồng, hoặc căn nhà trị giá 1,8 tỉ đồng.

số tiền hơn 1.100 tỉ đồng. Tính đến tháng 11.2015, Giang và đồng phạm đã lôi kéo hơn 68.000 bị hại tại 49 tỉnh, thành; thu của họ gần 2.100 tỉ đồng. Sau khi trừ chi phí thực tế hết khoảng một nửa khoản tiền thu được, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với

Bị cáo chủ mưu xin nhận tội

Theo đại diện VKS, Giang giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện toàn bộ hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tiền của các bị hại. Tú và Thủy là những người giúp sức, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo theo chỉ đạo của Giang. 4 bị cáo còn lại có vai trò trực tiếp thực hiện lôi kéo bị hại tham gia mô hình đa cấp

Về trách nhiệm dân sự, VKS căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, đề nghị tòa tuyên bị cáo Lê Xuân Giang phải bồi thường trên 800 tỉ đồng cho hơn 6.000 bị hại; Nguyễn Thị Thủy và 5 bị cáo còn lại phải nộp lại tổng số tiền hơn 132 tỉ đã chiếm hưởng bất hợp pháp do hành vi lừa đảo.

Tự bào chữa trước tòa, Lê Xuân Giang “xin nhận” tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhưng xin giảm nhẹ mức án vì cho rằng không phải tự một mình mình gây nên mà do đa cấp biến tướng. “Tôi chỉ lãnh đạo 7 người ở công ty, còn ở dưới là tự phát, như vết dầu loang, tam sao thất bản, làm sai bản chất của đa cấp, dẫn đến tôi phạm tội nặng như vậy”, bị cáo Giang nói. Xin lỗi người bị hại, nhưng Giang cũng cho rằng để xảy ra hậu quả này là lỗi của hai bên, do trình độ hiểu biết pháp luật hạn chế, tin người, tham lợi... Các bị cáo còn lại cũng đều cho rằng mình vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật.