Trưởng, phó nhà máy rác lập quỹ riêng: Cách chức Trưởng ban và Phó ban

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an TP.HCM triệt phá đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỉ đồng do Nguyễn Hoàng Long cầm đầu.