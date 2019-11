Truy bắt 2 nghi phạm đổ xăng đốt nhà dân ở Thanh Hóa trong đêm

Ngày 27.11, ông Cao Đăng Dũng, Phó chủ tịch UBND phường Bắc Sơn (thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa), cho biết Công an phường Bắc Sơn đang phối hợp với Công an thành phố Sầm Sơn điều tra , truy bắt các nghi phạm có hành vi châm lửa đốt nhà của gia đình anh Cao Văn Hưng (40 tuổi, ngụ tại khu phố Bình Sơn, phường Bắc Sơn).

Theo ông Dũng, vụ việc xảy ra vào khoảng 23 giờ 50 ngày 24.11. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có vợ chồng anh Hưng và 2 con nhỏ đang ngủ. Rất may, do được người dân gần đó phát hiện, báo tin kịp thời, nên gia đình anh Hưng đã may mắn thoát chết.

Lửa bùng cháy bao trùm toàn bộ cửa chính của gia đình anh Cao Văn Hưng ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo đơn trình báo của anh Hưng, khi vợ chồng và các con anh đang ngủ ở tầng 2 ngôi nhà 3 tầng thì nghe tiếng hô hoán của người thân và hàng xóm xung quanh. Khi tỉnh dậy, anh phát hiện tầng 1 ngôi nhà bị cháy.

Sợ bị ngạt khí , vợ chồng anh Hưng hô hoán các con dậy, đồng thời tìm cách ra khỏi nhà, nhưng do lửa đã làm hỏng hệ thống điều khiển cửa nên không mở được.

Không còn cách nào khác, cả gia đình anh Hưng đành leo lên tầng 3 ngôi nhà, mở hết các cửa sổ để khói thoát ra.

Khoảng 20 phút sau, người dân xung quanh dập tắt được lửa, tìm cách mở được cửa chính ngôi nhà thì gia đình anh Hưng mới thoát nạn.

Người dân xung quanh tìm cách dập lửa giải thoát các nạn nhân đang bị mắc kẹt trong nhà ẢNH CẮT TỪ CLIP

Theo camera an ninh của gia đình nạn nhân ghi lại, vào thời điểm trên, có 2 thanh niên đội mũ trùm kín đầu, đi xe máy đến dừng trước nhà anh Hưng.

Hai người này đổ xăng trước cửa nhà và chậu cây cảnh của gia đình anh Hưng, châm lửa đốt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.