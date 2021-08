Truy nã bị can bán thẻ ngân hàng cho các đối tượng lừa đảo người nước ngoài

Ngày 12.8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) - Công an TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với Nguyễn Minh Nhựt (41 tuổi, ngụ P.1, TP.Bạc Liêu) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"