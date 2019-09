Truy tặng bằng khen nam thanh niên tử nạn khi cứu nhóm du khách ở Sơn Trà

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 27.8, 4 du khách gồm anh Trần Hữu Minh Sang (26 tuổi), anh Lê Nguyễn Tú (24 tuổi), chị Đinh Ngọc Minh (27 tuổi, cùng trú TP.HCM) và chị Bùi Thị Thảo Nhi (19 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) đã bị lạc trong rừng khi di chuyển từ điểm du lịch Cây đa ngàn năm xuống Bãi Nghê ở bán đảo Sơn Trà.

Lúc tìm đường thoát ra khỏi rừng, anh Tú bị rơi xuống vực chấn thương đầu, gãy chân, ba người còn lại phát đèn pin và kêu cứu. Lúc này, anh Khải và anh Minh đang câu cá ở phía dưới ghềnh đá nghe thấy nên tìm cách giải cứu. Tuy nhiên, khi trèo lên vách núi thì anh Khải bị rơi xuống vực và tử vong. Thấy vậy, anh Minh cố gắng trèo được lên vách núi và liên lạc với cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Cảnh sát PCCC Công an TP.Đà Nẵng, Công an P.Thọ Quang, Công an Q.Sơn Trà và dân quân địa phương, Bộ đội Biên Phòng đã nhanh chóng tiếp cận nhóm du khách. Sau nhiều giờ nỗ lực cứu nạn, đến 3 giờ 30 ngày 28.8 lực lượng chức năng mới đưa nhóm du khách trên ra khỏi bán đảo Sơn Trà an toàn.