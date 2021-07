Truy tố cựu Tổng giám đốc SAGRI và 18 bị can

Ngày 28.7, Viện KSND tối cao ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí”, “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm” xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), đồng thời đề nghị truy tố 19 bị can.

Cụ thể, Lê Tấn Hùng, cựu Tổng giám đốc SAGRI và Nguyễn Thị Thúy (Kế toán trưởng SAGRI) bị truy tố về hai tội “Tham ô tài sản” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM) và 8 bị can khác bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 5 bị can bị truy tố tội “Tham ô tài sản”; 2 bị can bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và 1 bị can bị truy tố tội “Che giấu tội phạm”.