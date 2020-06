Truy tố để xét xử nguyên Phó chánh án Nguyễn Hải Nam xâm phạm chỗ ở

Viện KSND TP.HCM cho hay vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước tòa TAND TP.HCM, để xét xử 2 bị can Nguyễn Hải Nam (45 tuổi, nguyên Phó chánh án TAND Q.4, TP.HCM) và Lâm Hoàng Tùng ( 29 tuổi, nguyên giảng viên Trường đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) về tội “xâm phạm chỗ ở của người khác” theo khoản 2 điều 158 bộ luật Hình sự 2015, có khung hình phạt từ 1 - 5 năm tù.

Theo cáo trạng, xuất phát từ tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.Đa Kao, Q.1) giữa bà Hoàng Trọng Anh Chi và bà Hoàng Thị Thu Thảo, khoảng 2 giờ chiều 19.9.2019, khi bà Thảo không có ở nhà, Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Thị Hương Tâm đã xông vào căn nhà này, dùng vũ lực và gây sức ép tinh thần đuổi những người trong nhà ra khỏi nhà và chiếm giữ căn nhà đến ngày 28.9.2019.

Sau khi chiếm giữ căn nhà, Tùng giao cho công ty bảo vệ trông coi; không cho người nhà của bà Thảo vào nhà. Trong thời gian này, Tùng cho người đến tháo dỡ một số vật dụng khác trong căn nhà.

Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào tài liệu điều tra và chứng cứ thu thập được, CQĐT đánh giá đủ cơ sở kết luận hành vi của Lâm Hoàng Tùng, Nguyễn Hải Nam đã phạm vào tội “xâm phạm chỗ ở của người khác”.

Cáo trạng xác định hành vi của Nguyễn Hải Nam, Lâm Hoàng Tùng là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền tự do, dân chủ của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng đến xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.