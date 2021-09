Truy tố Tất Thành Cang và 19 đồng phạm trong sai phạm tại IPC, Sadeco

Tất Thành Cang ẢNH: THANH TUYỀN

Ngày 20.8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã đề nghị truy tố Tất Thành Cang và một số đồng phạm do có sai phạm liên quan đến 2 dự án khu dân cư Phước Kiển (H.Nhà Bè) và dự án khu dân cư Ven Sông (Q.7).