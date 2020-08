Từ Cách mạng tháng tám đến quốc khánh 2.9: Tiến bước dưới quân kỳ

Khởi nghĩa tại Sài Gòn, Nam bộ Ngày 15.8.1945, Thường vụ Xứ ủy Nam Kỳ thành lập Ủy ban Khởi nghĩa, nhưng 10 ngày sau, khởi nghĩa mới chính thức nổ ra tại Sài Gòn, do có một số cán bộ cho rằng miền Bắc chưa khởi nghĩa mà Nam bộ đã khởi nghĩa là phiêu lưu, dễ bị đàn áp... Ngày 20.8, nhận được tin khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội, ngay sáng 21.8, Xứ ủy Nam Kỳ triệu tập gấp hội nghị mở rộng, quyết định khởi nghĩa thí điểm tại Tân An. Sau khi thắng lợi ở Tân An, Hội nghị Xứ ủy mở rộng quyết định khởi nghĩa ở Sài Gòn, tối 24.8.1945. Cuộc khởi nghĩa diễn ra theo đúng kế hoạch, các đội viên xung phong đã đánh chiếm các mục tiêu quan trọng rất nhanh gọn, không có đổ máu. Sáng 25.8, Việt Minh tổ chức mít tinh, tuần hành. Tại Dinh Đốc Lý (trụ sở HĐND - UBND TP.HCM hiện nay), Chủ tịch Ủy ban Hành chính lâm thời Nam bộ Trần Văn Giàu tuyên bố: “Đồng bào! Quốc dân! Hôm nay là ngày vẻ vang nhất trong lịch sử Nam bộ Việt Nam. Giữa thanh thiên bạch nhựt, chúng tôi, Ủy ban lâm thời hành chánh, nhân danh toàn thể quốc dân Nam bộ tuyên bố trước mặt hoàn cầu và trước mặt toàn thể quốc dân Việt Nam rằng: Chế độ cộng hòa dân chủ thành lập tại Nam bộ Việt Nam. Chúng tôi tuyên bố không thừa nhận chế độ Nam triều và cương quyết chống chế độ thực dân. Không một ngoại bang nào có thể viện lý do gì để bác bỏ được điều quyết định long trọng của đồng bào ta hoài bão lâu nay: Nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Thay mặt cho Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh miền Nam, chúng tôi lãnh trách nhiệm nắm giữ chính quyền Nam bộ, để đến ngày triệu tập xong Quốc hội, sẽ giao lại cho đại biểu toàn quốc”.