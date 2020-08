Tuổi 20 chỉ huy giành chính quyền

“Chiều 18.8.1945, anh em công nhân xưởng Avia mang ô tô đi lấy vũ khí bên Gia Lâm. Khi về qua cầu Long Biên bị lính Nhật khám xét và đưa hết cả cờ cách mạng, vũ khí về giam giữ tại bộ tham mưu Nhật ở phố Phạm Ngũ Lão. Thấy sự việc có thể ảnh hưởng đến kế hoạch khởi nghĩa, chúng tôi huy động hàng nghìn công nhân kéo đến chỗ quân Nhật đòi trả người, súng và tiếp tục huy động quần chúng đến hỗ trợ, biến thành cuộc mít tinh lớn. Quân Nhật đưa xe tăng và binh lính ra uy hiếp. Chúng tôi cho khênh tủ, bàn ghế và mọi thứ cồng kềnh làm chướng ngại vật dọc phố Tràng Tiền và huy động quần chúng bao vây tứ phía. Quân Nhật nhượng bộ trả cờ, hẹn hôm sau trả người và súng. Chúng tôi tiếp tục gây sức ép, chúng trả người, còn súng thì giữ với lý do “sợ Việt Minh lấy súng đánh Nhật”. Tôi phải giải thích: “Đây là súng để nhân dân giành độc lập. VN sẽ không đánh Nhật nếu Nhật không can thiệp vào công việc nội bộ của VN”. Giằng co mãi, 12 giờ đêm, quân Nhật mới trả cả người và súng”...