UBND TP.Hà Nội khuyến cáo người dân không ăn, uống nước sạch Viwasupco

UBND TP.Hà Nội khuyến cáo: 1. Trong thời gian trước mắt, khi Viwasupco chưa súc xả, thau được toàn bộ hệ thống nước tại các bể của gia đình, khu chung cư, các bể tăng áp, mọi người dân có sử dụng nước thuộc vùng do Công ty CP Viwaco, Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông cung cấp, chỉ nên dùng nguồn nước này để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn, uống. Mà nấu ăn, uống tạm thười dùng nước chai, bình do các đơn vị khác cung cấp. 2. Để cung cấp kịp thời nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng, UBND Thành phố bố trí các xe téc của Công ty Nước sạch Hà Nội túc trực để sẵn sàng chở nước đến cung cấp cho người dân theo nhu cầu. (Khi cần, đề nghị nhân dân trong vùng ảnh hưởng điện đến số 0903461980, đồng chí Hùng Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Hà Nội, để được cung cấp theo yêu cầu). 3. UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn gửi UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức điều tra làm rõ hành vi đổ trộm chất dầu thải tại khe núi tại xã Phú Minh, Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, cũng như hành vi thiếu trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo Viwasupco khi biết rõ có sự ô nhiễm từ nguồn dầu thải đã không có hành vi ngăn chặn kịp thời, dẫn đến sự cố nhiễm toàn bộ hệ thống cung cấp nước cung cấp cho người dân tại quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật ...