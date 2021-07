Ưu tiên mọi nguồn lực chống dịch, không để đứt gãy sản xuất

Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cũng kiến nghị trong triển khai gói hỗ trợ an sinh, Chính phủ cần giao các bộ hữu quan triển khai phần mềm thống kê liên thông để giúp việc rà soát chính xác, nhanh chóng các đối tượng thụ hưởng, tránh việc bỏ sót, trùng lặp hoặc tiêu cực có thể xảy ra.

ĐB Trịnh Xuân An (Đồng Nai) thì lo lắng về vấn đề vắc xin ngừa Covid-19 khi dẫn chứng số lượng vắc xin mà Việt Nam thực nhận và số người được tiêm vắc xin còn rất hạn chế. ĐB An cho biết chúng ta mới có khoảng 10 triệu liều vắc xin về tới Việt Nam trên tổng mục tiêu là 150 triệu liều. Chúng ta mới có khoảng 4,5 triệu người được tiêm, trong đó số được tiêm đủ 2 mũi mới chỉ khoảng 1% dân số, còn rất xa mục tiêu miễn dịch cộng đồng. “Đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần đẩy mạnh hơn nữa trong việc đưa vắc xin về nước, trong đó có việc khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tiếp cận, chung tay cùng Chính phủ để đưa vắc xin về Việt Nam”, ĐB An kiến nghị.