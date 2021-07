Vác ghế tấn công nữ thành viên đoàn kiểm tra phòng chống Covid-19, bị khởi tố

Ngày 6.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Đức Trọng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra xử lý đối với Vũ Tiến Minh (45 tuổi, xã Hiệp Thạnh, H.Đức Trọng) về hành vi “ Chống người thi hành công vụ ”. Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 4.7, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng chống dịch Covid-19 H.Đức Trọng, do Trưởng phòng Y tế làm trưởng đoàn và 5 thành viên khác (trong đó có công an mặc trang phục cảnh sát nhân dân), tiến hành kiểm tra tại quán ăn L.N trên đường Sư Vạn Hạnh (TT.Liên Nghĩa, H.Đức Trọng).