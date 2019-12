Vấn nạn ma túy làm 'nóng' nghị trường HĐND tỉnh Tây Ninh

Số lượng ma túy vận chuyển qua biên giới nhiều nhất từ trước đến nay Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết năm 2019, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã bắt giữ 373 vụ vận chuyển ma túy với 1.221 đối tượng, trong đó khởi tố hình sự là 349 vụ với 430 đối tượng; xử phạt hành chính 24 vụ với 791 đối tượng. Con số này tăng 85 vụ so với năm 2018 (chiếm tỷ lệ 77,2%). Tổng số lượng ma túy thu giữ tính đến nay là 52,5 kg ma túy các loại. Theo đại tá Trãi, đây là số lượng ma túy nhiều nhất từ trước đến nay mà các lực lượng tỉnh Tây Ninh phát hiện. Lực lượng Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (thuộc Cục Hải quan Tây Ninh) bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép 5 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam chiều 2.12 Ảnh: Dương Phan Một trong những nguyên nhân khách quan khiến tỉnh Tây Ninh bắt nhiều vụ vận chuyển, mua bán ma túy với quy mô lớn, theo đại tá Trãi là do Tây Ninh tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia gồm Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum. Với đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở nên dễ phát sinh việc vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn tỉnh Tây Ninh. Mặc dù các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan đã đấu tranh nhiều, bắt giữ số lượng lớn ma túy nhưng không thể ngăn chặn được nguồn cung cấp ma túy từ Campuchia.