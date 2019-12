Vì sao khởi tố nguyên Phó bí thư Thành ủy Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp?

Chiều 16.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại; cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với ông Đỗ Ngọc Điệp , nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, Chủ tịch HĐND TP.Phan Thiết, để điều tra tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo điều 229 bộ luật Hình sự.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, vào lúc 15 giờ chiều, Cơ quan CSĐT đã mời ông Điệp đến trụ sở Cơ quan CSĐT để làm các thủ tục . Sau đó, bị can này được đưa về trụ sở Công an xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết (nơi cư trú của bị can Điệp) để công bố các quyết định tố tụng.