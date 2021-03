Vì sao không khởi tố vụ mang mã tấu lên xe khách hành hung tài xế?

Tài xế có đơn yêu cầu không khởi tố hình sự

Theo đại tá Xuân, tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn (32 tuổi, ở xã Đông, H.Kbang, Gia Lai), tài xế nhà xe An Phát (chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa) bị hành hung, đã đến Công an H.Thăng Bình làm việc, có đơn không yêu cầu khởi tố hình sự và đơn từ chối giám định thương tích. Vì vậy, cơ quan điều tra không khởi tố vụ hành hung tài xế. Trưởng Công an H.Thăng Bình cho rằng việc nhóm người dùng mã tấu , tuýp sắt đe dọa rồi dùng tay, chân đánh tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn cũng chưa đủ điều kiện cấu thành tội g ây rối trật tự công cộng . Hiện công an đã làm rõ nhóm 5 người hành hung tài xế và tịch thu tang vật, còn việc xử lý đã có khung theo quy định. Cũng theo đại tá Xuân, 5 người hành hung tài xế dù không bị khởi tố hình sự, tuy nhiên họ sẽ bị xử phạt hành chính trong vực an ninh trật tự về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ mục đích để đánh nhau. Còn việc thỏa thuận đền bù thiệt hại là dân sự, công an không can thiệp. Các nghi can tham gia hành hung tài xế xe khách An Phát trình điện công an ẢNH: C.X "Chỗ anh em nên thôi" (?) Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 1.3, tài xế Đỗ Vũ Mạnh Tuấn chia sẻ: "Sau khi làm việc với Công an H.Thăng Bình, tôi đã có đơn không yêu cầu khởi tố hình sự và đơn từ chối giám định thương tích vì nhóm người này cũng đã xin lỗi và đây cũng là "chỗ anh em" nên thôi". Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khẳng định đã chỉ đạo Công an H.Thăng Bình trên tinh thần xử nghiêm, sai đến đâu xử lý đến đó. Nếu đến mức xử lý hình sự thì phải tiến hành, không thể để các đối tượng côn đồ lộng hành.

Giao nộp mã tấu, tuýp sắt dùng để hành hung tài xế xe khách An Phát ẢNH: C.X

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 22 giờ ngày 20.2, tại tuyến QL1A qua địa phận xã Bình An (ở xã Bình Trung, H.Thăng Bình), xe khách Kim Liên do tài xế Trần Văn Mỹ (31 tuổi, ở H.Thăng Bình) điều khiển lưu thông tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng và xe khách An Phát BS 81F - 000.84, do tài xế Đào Vũ Mạnh Tuấn điều khiển có hành vi tranh giành khách với nhau.

Tài xế Mỹ điều khiển xe Kim Liên chặn đầu xe An Phát, sau đó gọi điện cho bạn là Lý Ngọc Thái (30 tuổi) và Nguyễn Đình Phát (25 tuổi, cả hai đều ở xã Bình Trung). Thái, Phát và một số người khác cầm theo mã tấu, tuýp sắt đe dọa, hành hung, gây thương tích với tài xế Tuấn rồi bỏ đi. Nhận được thông tin, Công an H.Thăng Bình đã đến hiện trường lập biên bản sự việc.