Vì sao Tổ trưởng Tổ 1444 Tổng cục QLTT Trần Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Trong những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc ông Trần Hùng, Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục QLTT (Bộ Công thương) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại điều 356, bộ luật Hình sự.

Theo cáo buộc, ông Trần Hùng có liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả là sách giáo khoa quy mô lớn nhất từ trước đến nay, bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an phát hiện vào trung tuần tháng 6.

Diễn biến của sự việc này cho thấy, trong các ngày 18 - 22.6, C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đều thuộc Bộ Công an) và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả quy mô cực lớn của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội. C03 đã khởi tố 7 bị can trực tiếp chỉ đạo các khâu sản xuất, lưu hành sách giáo khoa giả, trong đó có Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội.