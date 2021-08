Bắt tạm giam ông Trần Hùng, Tổ trưởng 1444 Tổng cục Quản lý thị trường

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an đang điều tra vụ án “ sản xuất, buôn bán hàng giả ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ” xảy ra tại Công ty Cố phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát; Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 17. 8, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự : “Môi giới hối lộ", đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Hùng, kiểm soát viên chính, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 nay là Tổ trưởng Tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự và ông Nguyễn Duy Hải về tội “Môi giới hối lộ” quy định tại Điều 365 bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án này, trước đó C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bắt tạm giam đối với Lê Việt Phương, nguyên Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội Quản lý thị trường số 14, thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội. Các bị can này có liên quan đến đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa xảy ra tại Công ty CP In và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát và các đơn vị có liên quan.

C03 đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 7 bị can, để điều tra về tội danh “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Trong số này, có Cao Thị Minh Thuận, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Phú Hưng Phát; Hoàng Mạnh Chiến, Giám đốc Công ty CP in và văn hóa truyền thông Hà Nội.

Như Thanh Niên đã phản ánh , trong các ngày 18 - 22.6, C03 phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (đều thuộc Bộ Công an) và Nhà xuất bản Giáo dục bắt quả tang các đối tượng tham gia in ấn, gia công, tiêu thụ sách giả tại các xưởng in, gia công sách của các doanh nghiệp nêu trên.

Khám xét khẩn cấp hơn 50 địa điểm của đường dây sản xuất và tiêu thụ các loại sách giáo khoa giả trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Thanh Hóa, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều vật chứng, trong đó có hơn 3,2 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại, mạo danh của Nhà xuất bản Giáo dục.

Theo đánh giá của C03, đây là đường dây sản xuất, tiêu thụ sách giáo khoa giả với số lượng lớn nhất cả nước từ trước tới nay.