Vì sao TP.HCM chưa cho vũ trường, quán karaoke, beer club mở cửa trở lại?

Lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại chung cư Him Lam Phú An (TP.Thủ Đức) Chiều 4.3, Trung tâm y tế dự phòng TP.Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp với lực lượng chức năng P.Phước Long A tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại chung cư Him Lam Phú An. Hiện tại chung cư này có 1.092 căn hộ, với hơn 3.500 cư dân đang sinh sống tại đây. Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cư dân chung cư Him Lam Phú An Ảnh: Công Nguyên Theo kế hoạch, từ 16 - 18 giờ ngày 4.3, cán bộ y tế đã thực hiện lấy 100 mẫu xét nghiệm nhanh các nhân viên Ban quản lý, cư dân sống tại chung cư Him Lam Phú An. Theo Trung tâm y tế dự phòng TP.Thủ Đức, đây là hình thức lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm tra Covid-19 trong cộng đồng, công tác ý nghĩa và rất cần thiết trong tình hình dịch hiện nay. Trước đó, vào cuối tháng 2.2021, trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các lực lượng liên quan, địa phương lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, những địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.